«Сан-Хосе» победил «Виннипег» в стартовом матче НХЛ

«Сан-Хосе» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:3.

В составе «Шаркс» отличились Эндрю Коглиано, Яспер Витхерби, Томаш Гертл и Рудольфс Балцерс. У «Джетс» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп и Янсен Харкинс.

«Сан-Хосе» набрал 2 очка, у «Виннипега» два поражения в двух играх.

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Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Дюбуа — 1 (Диллон, Пионк), 4:20 — 0:1. Копп — 1 (мен., Лаури), 21:09 — 0:2. Кольяно — 1 (мен., Кутюр, Бернс), 23:38 — 1:2. Уотерби — 1 (бол., Карлссон, Лабанк), 33:17 — 2:2. Хертл — 1 (бол., Уотерби, Эклунд), 43:25 — 3:2. Балцерс — 1 (Майер, Хертл), 45:02 — 4:2. Харкинс — 1 (Стэнли, Моррисси), 53:28 — 4:3.

Вратари: Хилл — Хеллибак.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 31 (6+11+14) — 23 (10+6+7).

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17 октября. Сан-Хосе. SAP Center.