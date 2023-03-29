«Сан-Хосе» победил «Виннипег» и прервал серию поражений
«Сан-Хосе» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Шаркс» прервали свою неудачную серию из девяти поражений.
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«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Грегор — 5 (Петерсон, Зеттерлунд), 9:51 — 1:0. Лабанк — 13 (Штурм, Грегор), 42:23 — 2:0. Каут — 4 (бол., Гертл, Карлссон), 57:57 — 3:0.
Вратари: Раймер — Хеллибак.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (12+8+9) — 41 (16+10+15).
Наши: — - Наместников (17.11/4/-1).
29 марта. Сан-Хосе. SAP Center.
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|29.03
|02:00
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Филадельфия – Монреаль
|3 : 2
|29.03
|02:00
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Рейнджерс – Коламбус
|6 : 2
|29.03
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|7 : 4
|29.03
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|1 : 2
|29.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|0 : 4
|29.03
|03:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|6 : 5 ОТ
|29.03
|03:30
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Чикаго – Даллас
|1 : 4
|29.03
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|29.03
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|4 : 7
|29.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 0
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