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Сегодня, 08:00

«Сан-Хосе» победил «Виннипег» и прервал серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Хосе» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Шаркс» прервали свою неудачную серию из девяти поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Грегор — 5 (Петерсон, Зеттерлунд), 9:51 — 1:0. Лабанк — 13 (Штурм, Грегор), 42:23 — 2:0. Каут — 4 (бол., Гертл, Карлссон), 57:57 — 3:0.

Вратари: Раймер — Хеллибак.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (12+8+9) — 41 (16+10+15).

Наши: — - Наместников (17.11/4/-1).

29 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

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НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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