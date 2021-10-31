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«Сан-Хосе» в овертайме победил «Виннипег», Барабанов отметился результативной передачей

05:01
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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 2:1.

В составе «Шаркс» отличились Томаш Гертл с передачи Александра Баабанова и Тимо Майер, который забросил шайбу на второй минуте овертайма. У «Джетс» гол на счету Кайла Коннора.

После этого матча «Сан-Хосе» с 10 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Виннипег» с 9 очками — на шестой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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