«Сан-Хосе» в овертайме победил «Виннипег», Барабанов отметился результативной передачей
05:01
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 2:1.
В составе «Шаркс» отличились Томаш Гертл с передачи Александра Баабанова и Тимо Майер, который забросил шайбу на второй минуте овертайма. У «Джетс» гол на счету Кайла Коннора.
После этого матча «Сан-Хосе» с 10 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Виннипег» с 9 очками — на шестой строчке.
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