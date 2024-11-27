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Сегодня, 10:38

«Сан-Хосе» вернул вратаря Аскарова в фарм-клуб

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Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» отправил российского вратаря Ярослава Аскарова в АХЛ.

Теперь 22-летний голкипер продолжит играть за «Сан-Хосе Барракуда», сообщает команда НХЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

В двух матчах за «Сан-Хосе» в текущем сезоне Аскаров пропустил в среднем 1,96 шайбы и отражал 92,7 процентов бросков. Хоккеист в августе 2024 года был обменян из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе».

Ярослав Аскаров
Хоккей
АХЛ
НХЛ
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