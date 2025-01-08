«Сан-Хосе» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» переиграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Марк Стоун, Зак Уайтклауд, Виктор Олофссон и Томаш Гертл. У «Шаркс» отличились Вильям Эклунд и Тимоти Лильегрен.

«Вегас» лидирует в Западной конференции с 59 очками, «Сан-Хосе» занимает 15-е место с 32 баллами.