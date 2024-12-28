«Сан-Хосе» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Вегас» одержал пятую победу подряд и с 51 очком лидирует в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 28 очками — на 15-й строчке.