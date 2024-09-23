«Сан-Хосе» проиграл «Вегасу», Романов сделал 17 сэйвов

«Сан-Хосе» потерпел поражение от «Вегаса» в предсезонном матче НХЛ — 2:4. Для обеих команд это первая игра в предсезонке.

Российский голкипер Георгий Романов сыграл 28 минут 41 секунду и отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.