«Вегас» разгромил «Сан-Хосе» в гостевом матче, Дорофеев забил гол и отдал две передачи

«Вегас» победил «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коллин Граф и Александр Веннберг.

У гостей забили Джек Айкел (дубль), Томаш Гертл (дубль), Зак Уайтклауд, Ши Теодор и российский нападающий Павел Дорофеев. Также на его счету две результативные передачи. В сезоне-2025/26 в 44 матчах 25-летний форвард набрал 33 (17+16) очка.

Еще одна результативная передача у российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева. В текущем сезоне он набрал 32 (12+20) очка в 44 матчах.

У «Сан-Хосе» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает шестое место в таблице Западной конференции с 49 очками после 45 игр. «Вегас» выиграл четвертый матч подряд и идет на четвертом месте (54 очка после 44 встреч).