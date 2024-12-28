«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», Дорофеев и Мухамадуллин забросили шайбы
«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У гостей гол забил форвард Павел Дорофеев. У хозяев первую шайбу в НХЛ забросил защитник Шакир Мухамадуллин. Вратарь «Шаркс» Александр Георгиев отразил 30 бросков.
«Вегас» одержал пятую победу подряд и с 51 очком лидирует в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 28 очками — на 15-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)
Голы: Хэнифин — 5 (Олофссон, Пьетранджело), 6:58 — 0:1. Мухамадуллин — 1 (Зеттерлунд, Смит), 14:40 — 1:1. Стоун — 8 (Олофссон, Уайтклауд), 23:27 — 1:2. Смит — 6 (Селебрини, Зеттерлунд), 25:53 — 2:2. Тоффоли — 14 (Гранлунд, Гудроу), 35:57 — 3:2. Макнэбб — 2 (мен., Айкел, Пьетранджело), 41:03 — 3:3. Айкел — 10 (мен., Стоун, Макнэбб), 41:26 — 3:4. Дорофеев — 13 (Хауден, Швиндт), 45:46 — 3:5. Хауден — 14 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:28 — 3:6.
Вратари: Георгиев (57:12 — 59:28) — Хилл.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (6+15+5) — 36 (15+9+12).
Наши: Коваленко (13.44/0/0), Мухамадуллин (16.07/3/+1) — Дорофеев (11.42/4/-2).
28 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|38
|24
|14
|51
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|35
|21
|14
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|36
|15
|21
|36
|6
|Филадельфия
|35
|15
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|34
|7
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|18
|33
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|Айлендерс
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|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|36
|22
|14
|46
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Бостон
|37
|19
|18
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|35
|13
|22
|30
|8
|Баффало
|36
|13
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|36
|22
|14
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|34
|20
|14
|41
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|36
|12
|24
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|24
|11
|51
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|38
|11
|27
|28
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|28.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 5
|28.12
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|6 : 2
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|6 : 2
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|7 : 4
|28.12
|04:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|28.12
|05:30
|
Юта – Колорадо
|1 : 4
|28.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|3 : 6
|28.12
|21:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -