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«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», Дорофеев и Мухамадуллин забросили шайбы

Руслан Минаев
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«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей гол забил форвард Павел Дорофеев. У хозяев первую шайбу в НХЛ забросил защитник Шакир Мухамадуллин. Вратарь «Шаркс» Александр Георгиев отразил 30 бросков.

«Вегас» одержал пятую победу подряд и с 51 очком лидирует в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 28 очками — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)

Голы: Хэнифин — 5 (Олофссон, Пьетранджело), 6:58 — 0:1. Мухамадуллин — 1 (Зеттерлунд, Смит), 14:40 — 1:1. Стоун — 8 (Олофссон, Уайтклауд), 23:27 — 1:2. Смит — 6 (Селебрини, Зеттерлунд), 25:53 — 2:2. Тоффоли — 14 (Гранлунд, Гудроу), 35:57 — 3:2. Макнэбб — 2 (мен., Айкел, Пьетранджело), 41:03 — 3:3. Айкел — 10 (мен., Стоун, Макнэбб), 41:26 — 3:4. Дорофеев — 13 (Хауден, Швиндт), 45:46 — 3:5. Хауден — 14 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:28 — 3:6.

Вратари: Георгиев (57:12 — 59:28) — Хилл.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (6+15+5) — 36 (15+9+12).

Наши: Коваленко (13.44/0/0), Мухамадуллин (16.07/3/+1) — Дорофеев (11.42/4/-2).

28 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 36 22 14 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
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31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
28.12 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 5
28.12 03:00
Баффало – Чикаго
 6 : 2
28.12 03:00
Коламбус – Бостон
 6 : 2
28.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 7 : 4
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
28.12 05:30
Юта – Колорадо
 1 : 4
28.12 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 3 : 6
28.12 21:00
Флорида – Монреаль
 - : -
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