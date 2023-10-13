«Вегас» победил «Сан-Хосе», у Дорофеева голевая передача
«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
За «Голден Найтс» забили Майкл Амадио, Николас Хаг, Николя Руа и Брейден Пахал. Российский нападающий команды Павел Дорофеев сделал одну результативную передачу.
У «Шаркс» единственную шайбу забросил Филип Задина.
«Вегас» следующий матч проведет 15 октября против «Анахайма», а «Сан-Хосе» в этот же день сыграет с «Колорадо».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Амадио — 1 (Карлссон, Хэг), 15:25 — 0:1. Задина — 1 (Гертл, Тран), 17:48 — 1:1. Хэг — 1 (Пьетранджело, Айкел), 38:31 — 1:2. Руа — 1 (Рендбьерг, Хаттон), 39:24 — 1:3. Пачал — 1 (Дорофеев, Карлссон), 42:11 — 1:4.
Вратари: Кяхкенен — Томпсон.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 23 (6+9+8) — 31 (13+9+9).
Наши: Барабанов (14.04/0/-1) — Барбашев (18.26/2/+1), Дорофеев (12.35/1/+2).
13 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|5
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|6
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|5
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|6
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|4 : 3
|13.10
|02:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 5
|13.10
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|2 : 4
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Флорида
|2 : 0
|13.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Даллас – Сент-Луис
|2 : 1 Б
|13.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|1 : 4
|И
|О
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Юусо Пярссинен
Нэшвилл
|2
|2
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00