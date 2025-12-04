Овечкин оформил дубль в матче с «Сан-Хосе» и забил 911-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 3-й минуте второго периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство «Кэпиталз» и сделал счет 5:0. Для него этот гол стал 14-м в сезоне и 911-м в карьере в регулярных чемпионатах.

Всего в этом сезоне 40-летний россиянин набрал 29 (14+15) очков в 28 матчах. За карьеру у него 1652 (911+741) очко в 1519 играх.