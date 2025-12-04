«Сан-Хосе» и «Вашингтон» сыграют в чемпионате НХЛ 4 декабря

«Сан-Хосе» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в четверг, 4 декабря. Игра пройдет на льду «Эс-эй-пи центра» в Сан-Хосе (США), стартовое вбрасывание — в 6.00 по московскому времени.

«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 декабря, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Вашингтон

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Сан-Хосе» провел 27 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником «Шаркс» была «Юта» (6:3). У «Вашингтона» — 27 матчей и 34 очка, в среду «Кэпиталз» обыграли «Лос-Анджелес» (3:1).

40-летний российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 27 матчей и набрал 27 (12+15) очков.