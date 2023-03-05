«Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 8:3.

В составе «Кэпиталз» 3 (2+1) очка набрал Александр Овечкин, дубль оформил Крэйг Смит. У «Шаркс» форвард Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой.

При этом «Сан-Хосе» вел со счетом 2:0 к 29-й минуте встречи.

После этого матча «Вашингтон» с 68 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 48 очками — на последней строчке Запада.