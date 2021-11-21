Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Сан-Хосе»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 4:0. Голы забили Конор Шири (дубль) и Александр Овечкин. У последнего также дубль (вторая шайба — в пустые ворота) и голевая передача.

36-летний россиянин прервал серию из трех матчей без голов и приблизился к абсолютному рекорду Дэйва Андрейчука по голам в большинстве (274 шайбы). Овечкину осталось до него еще две шайбы.

Российский форвард забил 14-й гол в этом сезоне. Всего у капитана «Вашингтона» стало 29 (14+15) очков. Он занимает третье место в гонке бомбардиров.

Российский нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов провел на льду 19 минут 39 секунд, но очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов также остался без результативных баллов при игровом времени 17 минут 55 секунд. У обоих показатель полезности «+1».

«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции. Сан-Хосе идет 11-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Шири — 4 (Спронг, Протас), 2:17 — 0:1. Овечкин — 13 (бол., Карлсон, Оши), 13:58 — 0:2. Шири — 5 (Карлсон, Овечкин), 55:10 — 0:3. Овечкин — 14 (п.в., Дауд), 58:56 — 0:4.

Вратари: Хилл (58:34) — Самсонов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (6+10+6) — 21 (6+7+8).

Наши: Барабанов (19.03/1/0) — Кузнецов (19.39/1/+1), Овечкин (18.47/4/+2), Орлов (17.55/1/+1).

21 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.