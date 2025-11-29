Аскаров признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Ванкувер»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сан-Хосе» — «Ванкувер» (3:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Ярослав Аскаров. 23-летний россиянин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Маклин Селебрини, сделавший две голевые передачи. Замкнул тройку Адам Годетт, который забросил одну шайбу.