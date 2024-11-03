«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Ванкувер» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Ванкувер» с 13 очками в 10 матчах занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 8 очками в 13 играх идет на 16-й строчке.