«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» благодаря дублю Сутера
«Ванкувер» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У гостей дважды забил Пиюс Сутер, еще один гол на счету Джейка Дебраска. У хозяев отличились Нико Штурм и Микаэль Гранлунд.
«Ванкувер» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 13 очками в 10 матчах. «Сан-Хосе» идет на последней, 16-й строчке с 8 очками в 13 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Штурм — 2 (Канин), 22:37 — 1:0. Сутер — 3 (Хегландер), 34:41 — 1:1. Дебраск — 1 (Хьюз, Гронек), 55:38 — 1:2. Гранлунд — 6 (Тоффоли, Эклунд), 58:43 — 2:2. Сутер — 4 (Гарлэнд, Суси), 59:34 — 2:3.
Вратари: Блэквуд (57:42 — 58:43, 59:53) — Ланкинен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (3+11+9) — 28 (9+10+9).
Наши: Гущин (9.11/2/0) — -.
3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
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|1
|Вашингтон
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
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|7
|16
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|7
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|15
|4
|Каролина
|9
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|2
|14
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|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
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|5
|8
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|7
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|8
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|4
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Флорида
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|9
|4
|19
|2
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|7
|4
|14
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|13
|4
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|11
|6
|5
|12
|5
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|6
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|7
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|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|3.11
|00:00
|
Вашингтон – Коламбус
|7 : 2
|3.11
|02:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 1
|3.11
|02:00
|
Детройт – Баффало
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Сиэтл
|3 : 0
|3.11
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Юта
|4 : 3 ОТ
|3.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|2 : 3
|3.11
|21:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|3.11
|23:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -