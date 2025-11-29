«Сан-Хосе» обыграл «Ванкувер», Аскаров сделал 32 сэйва

«Сан-Хосе» на своем льду выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забили Уилл Смит, Вильям Эклунд и Адам Годетт. У «Кэнакс» отличились Брок Босер и Элиас Петтерссон.

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Сан-Хосе» набрал 27 очков в 25 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 14-й строчке — 22 очка в 25 играх.