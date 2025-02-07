«Ванкувер» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в овертайме

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 2:1 ОТ.

В составе «Кэнакс» отличились Дакота Джошуа и Дрю О'Коннор. У «Шаркс» шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

После этого матча «Ванкувер» с 61 очком занимает 8-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 36 очками — на последней 16-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Джошуа — 3 (бол., Сутер, Майерс), 48:04 — 0:1. Тоффоли — 20 (Эклунд), 58:32 — 1:1. О`Коннор — 8 (буллит), 60:33 — 1:2.

Вратари: Ванечек — Демко.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (7+9+16+2) — 24 (6+13+3+2).

Наши: Мухамадуллин (14.33/0/0) — -.

7 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11 509 зрителей.