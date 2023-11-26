«Сан-Хосе» победил «Ванкувер», Кузьменко пропустил второй матч подряд

«Сан-Хосе» обыграл «Ванкувер» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Кэнакс» Илья Михеев провел на льду 15 минут и очков не набрал. Его соотечественник Андрей Кузьменко вторую игру подряд остался в запасе.

Несмотря на победу, «Акулы» продолжают занимать последнее место в таблице чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Эмберсон — 1 (Гертл, Хоффман), 9:58 — 1:0. Гронек — 2 (бол., Миллер, Хьюз), 15:37 — 1:1. Зеттерлунд — 5 (Гертл), 34:05 — 2:1. Босер — 14 (бол., Миллер, Гронек), 39:39 — 2:2. Гранлунд — 1 (Эддисон, Ферраро), 40:22 — 3:2. Хоффман — 6 (бол., Гранлунд, Эддисон), 41:48 — 4:2. Босер — 15 (Миллер, Петтерссон), 56:49 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Десмит (56:25 — 56:49, 57:38).

Штраф: 22 — 16.

Броски: 22 (10+5+7) — 34 (9+10+15).

Наши: — - Михеев (15.25/3/-1).

26 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 15538 зрителей.