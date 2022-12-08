«Ванкувер» в овертайме победил «Сан-Хосе», у Кузьменко и Михеева по шайбе

«Ванкувер» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

В составе «Кэнакс» отметились Дакота Джошуа (дубль), Нилс Хогландер, Илья Михеев, Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон, который забил победную шайбу в овертайме.

У «Шаркс» шайбы на счету Ника Бонино, Тимо Майера, Логана Кутюра, Джоны Гаджовича и Кевина Лабанка. У «Сан-Хосе» передачей отметился Александр Барабанов.

«Ванкувер» после победы занял 11-е место Запада с 11 очками. «Сан-Хосе» с 9 очками занимает 15-ю строчку «Запада».

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«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 5:6 ОТ (1:2, 2:2, 2:1, 0:1)

Голы: Бонино — 2 (Беннинг, Кутюр), 0:18 — 1:0. Джошуа — 5 (Экман-Ларссон, Бир), 4:15 — 1:1. Джошуа — 6 (бол., Гарлэнд, Экман-Ларссон), 19:35 — 1:2. Хегландер — 3 (Хорват), 21:34 — 1:3. Майер — 13 (бол., Барабанов, Гертл), 27:27 — 2:3. Кутюр — 14 (мен., Мегна), 30:53 — 3:3. Михеев — 9 (Майерс), 39:28 — 3:4. Гаджович — 1, 42:45 — 4:4. Лабанк — 6 (Гертл, Карлссон), 51:28 — 5:4. Кузьменко — 12 (бол., Петтерссон, Хорват), 56:07 — 5:5. Петтерссон — 14, 64:25 — 5:6.

Вратари: Кяхкенен (Мякиниеми, 40:00, 0:00) — Мартин.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 39 (10+17+8+4) — 28 (8+11+4+5).

Наши: Барабанов (21.15/2/+1), Свечников (13.56/1/-1) — Кузьменко (16.54/2/+1), Михеев (17.50/2/0).

8 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 11 492 зрителя.