«Ванкувер» в овертайме победил «Сан-Хосе», у Кузьменко и Михеева по шайбе
«Ванкувер» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
В составе «Кэнакс» отметились Дакота Джошуа (дубль), Нилс Хогландер, Илья Михеев, Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон, который забил победную шайбу в овертайме.
У «Шаркс» шайбы на счету Ника Бонино, Тимо Майера, Логана Кутюра, Джоны Гаджовича и Кевина Лабанка. У «Сан-Хосе» передачей отметился Александр Барабанов.
«Ванкувер» после победы занял 11-е место Запада с 11 очками. «Сан-Хосе» с 9 очками занимает 15-ю строчку «Запада».
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«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 5:6 ОТ (1:2, 2:2, 2:1, 0:1)
Голы: Бонино — 2 (Беннинг, Кутюр), 0:18 — 1:0. Джошуа — 5 (Экман-Ларссон, Бир), 4:15 — 1:1. Джошуа — 6 (бол., Гарлэнд, Экман-Ларссон), 19:35 — 1:2. Хегландер — 3 (Хорват), 21:34 — 1:3. Майер — 13 (бол., Барабанов, Гертл), 27:27 — 2:3. Кутюр — 14 (мен., Мегна), 30:53 — 3:3. Михеев — 9 (Майерс), 39:28 — 3:4. Гаджович — 1, 42:45 — 4:4. Лабанк — 6 (Гертл, Карлссон), 51:28 — 5:4. Кузьменко — 12 (бол., Петтерссон, Хорват), 56:07 — 5:5. Петтерссон — 14, 64:25 — 5:6.
Вратари: Кяхкенен (Мякиниеми, 40:00, 0:00) — Мартин.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 39 (10+17+8+4) — 28 (8+11+4+5).
Наши: Барабанов (21.15/2/+1), Свечников (13.56/1/-1) — Кузьменко (16.54/2/+1), Михеев (17.50/2/0).
8 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 11 492 зрителя.
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Филадельфия – Вашингтон
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Коламбус – Баффало
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Калгари – Миннесота
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Колорадо – Бостон
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Эдмонтон – Аризона
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Вегас – Рейнджерс
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|06:30
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Сан-Хосе – Ванкувер
|5 : 6 ОТ
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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|52
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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|44
|
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Джейсон Робертсон
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|26
|41
|И
|Г
|
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Коннор Макдэвид
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|
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