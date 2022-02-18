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Сегодня, 09:08

Шайба и две голевые передачи Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4.
Роман Шишов
Корреспондент

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Джей Ти Миллер.

В составе «Шаркс» шайбу за секунду до конца третьего периода забросил российский нападающий Александр Барабанов. Также у него две голевые передачи.

«Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» — 13-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Бесер — 15 (Миллер, Экман-Ларссон), 14:54 — 0:1. Хьюз — 3, 17:40 — 0:2. Кутюр — 15 (Нието, Грегор), 23:35 — 1:2. Ламмикко — 5 (Берроуз), 30:49 — 1:3. Майер — 22 (бол., Хертл, Барабанов), 34:03 — 2:3. Майер — 23 (бол., Хертл, Барабанов), 40:45 — 3:3. Гарлэнд — 12 (Петтерссон), 54:23 — 3:4. Барабанов — 7 (Майер, Бернс), 59:59 — 4:4. Миллер — 18 (Петтерссон, Хьюз), 62:39 — 4:5.

Вратари: Раймер (62:39) — Демко (62:39).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 28 (4+15+9+0) — 27 (15+5+5+2).

Наши: Барабанов (18.27/3/-1) — Подколзин (10.00/0/0).

18 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 10608 зрителей.

Александр Барабанов
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
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8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
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5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 49 28 21 60
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4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 51 23 28 55
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7 Сан-Хосе 48 22 26 49
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18.02 03:00
Филадельфия – Вашингтон
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Рейнджерс – Детройт
 2 : 3 Б
18.02 03:00
Торонто – Питтсбург
 4 : 1
18.02 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 3 : 2 ОТ
18.02 03:00
Баффало – Оттава
 1 : 3
18.02 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 1
18.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 5 : 3
18.02 04:30
Чикаго – Коламбус
 4 : 7
18.02 05:00
Эдмонтон – Анахайм
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Сан-Хосе – Ванкувер
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