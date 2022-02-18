Шайба и две голевые передачи Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Ванкувером»
«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Джей Ти Миллер.
В составе «Шаркс» шайбу за секунду до конца третьего периода забросил российский нападающий Александр Барабанов. Также у него две голевые передачи.
«Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» — 13-й.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
Голы: Бесер — 15 (Миллер, Экман-Ларссон), 14:54 — 0:1. Хьюз — 3, 17:40 — 0:2. Кутюр — 15 (Нието, Грегор), 23:35 — 1:2. Ламмикко — 5 (Берроуз), 30:49 — 1:3. Майер — 22 (бол., Хертл, Барабанов), 34:03 — 2:3. Майер — 23 (бол., Хертл, Барабанов), 40:45 — 3:3. Гарлэнд — 12 (Петтерссон), 54:23 — 3:4. Барабанов — 7 (Майер, Бернс), 59:59 — 4:4. Миллер — 18 (Петтерссон, Хьюз), 62:39 — 4:5.
Вратари: Раймер (62:39) — Демко (62:39).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 28 (4+15+9+0) — 27 (15+5+5+2).
Наши: Барабанов (18.27/3/-1) — Подколзин (10.00/0/0).
18 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 10608 зрителей.
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|15
|63
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|28
|20
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|49
|28
|21
|60
|5
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|26
|21
|54
|6
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|22
|26
|52
|7
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|12
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|1
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|62
|2
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|49
|28
|21
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|3
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|48
|27
|21
|57
|4
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|24
|24
|55
|5
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|23
|28
|55
|6
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|23
|27
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|48
|22
|26
|49
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|34
|36
|18.02
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|3 : 5
|18.02
|03:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 Б
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 1
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|1 : 3
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 1
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|5 : 3
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|4 : 7
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|7 : 3
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
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|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
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|48
|66
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
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|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
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|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
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|31
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Якоб Маркстрем
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