Шайба и две голевые передачи Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Джей Ти Миллер.

В составе «Шаркс» шайбу за секунду до конца третьего периода забросил российский нападающий Александр Барабанов. Также у него две голевые передачи.

«Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» — 13-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Бесер — 15 (Миллер, Экман-Ларссон), 14:54 — 0:1. Хьюз — 3, 17:40 — 0:2. Кутюр — 15 (Нието, Грегор), 23:35 — 1:2. Ламмикко — 5 (Берроуз), 30:49 — 1:3. Майер — 22 (бол., Хертл, Барабанов), 34:03 — 2:3. Майер — 23 (бол., Хертл, Барабанов), 40:45 — 3:3. Гарлэнд — 12 (Петтерссон), 54:23 — 3:4. Барабанов — 7 (Майер, Бернс), 59:59 — 4:4. Миллер — 18 (Петтерссон, Хьюз), 62:39 — 4:5.

Вратари: Раймер (62:39) — Демко (62:39).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 28 (4+15+9+0) — 27 (15+5+5+2).

Наши: Барабанов (18.27/3/-1) — Подколзин (10.00/0/0).

18 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 10608 зрителей.