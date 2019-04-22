"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Вегас" и сравнял счет в серии

"Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
В составе победителей отличились Логан Кутюр и Томаш Хертл, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев отличился Джонатан Маршессо. Седьмой матч состоится 24 апреля.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Шестой матч
"Вегас" - "Сан-Хосе" - 1:2 2ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кутюр - 4 (Майер), 19:51 - 0:1. Маршессо - 3 (Теодор, Карлссон), 31:20 - 1:1. Хертл - 5 (мен., Власик), 91:17 - 1:2.
Вратари: Флери - Джонс.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 59 (10+17+17+15) - 29 (9+7+4+9).
22 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 3-3
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