"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Вегас" и сравнял счет в серии

"Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.

В составе победителей отличились Логан Кутюр и Томаш Хертл, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев отличился Джонатан Маршессо. Седьмой матч состоится 24 апреля.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Шестой матч

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 1:2 2ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кутюр - 4 (Майер), 19:51 - 0:1. Маршессо - 3 (Теодор, Карлссон), 31:20 - 1:1. Хертл - 5 (мен., Власик), 91:17 - 1:2.

Вратари: Флери - Джонс.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 59 (10+17+17+15) - 29 (9+7+4+9).



22 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 3-3

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