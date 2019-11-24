«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Айлендерс»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1. Победный гол в овертайме забил Логан Кутюр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Серенсен — 4 (Ферраро, Торнтон), 26:38 — 1:0. Сизикас — 4 (Пелеч, Пулок), 27:05 — 1:1. Кутюр — 5 (Кейн, Бернс), 62:30 — 2:1.

Вратари: Джонс — Варламов.

Штраф: 17 — 7.

Броски: 26 (13+6+5+2) — 28 (7+10+11+0).

Наши: — - -.

24 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.