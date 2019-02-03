"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Аризону"

"Сан-Хосе" выиграл у "Аризоны" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кевин Лабанк, Джо Павелски и Брент Бернс. У гостей забивали Кевин Гарлэнд и Джош Арчибальд.

"Сан-Хосе" набрал 67 очков и занимает третье место на Западе. У "Аризоны" 51 очко и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Аризона" - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Гарлэнд - 10, 29:56 - 0:1. Лабанк - 6 (Торнтон, Бернс), 32:09 - 1:1. Павелски - 28 (Майер, Кутюр), 32:53 - 2:1. Арчибальд - 5 (Кемпе, Круз), 47:10 - 2:2. Бернс - 10 (Хертл), 63:14 - 3:2.

Вратари: Джонс - Кюмпер.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 35 (10+14+9+2) - 33 (8+14+11+0).

Наши: - - Любушкин (11.48/0/+1).

3 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.