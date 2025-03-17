«Сан-Хосе» в шестой раз подряд не вышел в плей-офф НХЛ

«Сан-Хосе» первым из клубов НХЛ потерял шансы на выход в плей-офф нынешнего сезона лиги.

«Шаркс» набрали 45 очков в 68 матчах и занимают последнее, 16-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» лишился даже теоретических шансов на выход в зону «уайлд кард», которая дает возможность выступить в плей-офф, после победы «Сент-Луиса» над «Анахаймом» (7:2).

В последний раз «Акулы» играли в Кубке Стэнли в 2019 году, дошли до финала Западной конференции и уступили «Сент-Луису».