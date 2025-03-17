Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

17 марта, 12:50

«Сан-Хосе» в шестой раз подряд не вышел в плей-офф НХЛ

Даниил Аршавский

«Сан-Хосе» первым из клубов НХЛ потерял шансы на выход в плей-офф нынешнего сезона лиги.

«Шаркс» набрали 45 очков в 68 матчах и занимают последнее, 16-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» лишился даже теоретических шансов на выход в зону «уайлд кард», которая дает возможность выступить в плей-офф, после победы «Сент-Луиса» над «Анахаймом» (7:2).

В последний раз «Акулы» играли в Кубке Стэнли в 2019 году, дошли до финала Западной конференции и уступили «Сент-Луису».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Gena34

    Чикаго следующий кто не выйдет в плей офф.

    17.03.2025

  • zoolord

    Кто, кстати, следующий некстван?

    17.03.2025

    • «Сент-Луис» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

    «Вашингтон Кэпиталз»: расписание матчей недели 17 — 23 марта
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости