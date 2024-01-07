«Сан-Хосе» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Кайо Ярнкрок и Митч Марнер. У «Шаркс» шайбу забросил Микаэль Гранлунд.

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