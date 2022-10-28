Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто»
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 4:3.
В составе «Шаркс» дубль оформил Логан Кутюр, еще по голу забили Тимо Майер и Эрик Карлссон, у Александра Барабанова две результативные передачи. У «Мэйпл Ливз» отличились Давид Кампф, Митч Марнер и Остон Мэттьюс.
После этого матча «Сан-Хосе» с 6 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Торонто» с 9 очками — на пятой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Кутюр — 3 (Нието, Барабанов), 0:26 — 1:0. Кампф — 3 (Керфут, Марнер), 5:14 — 1:1. Кутюр — 4 (бол., Барабанов, Карлссон), 25:15 — 2:1. Майер — 1 (бол., Кутюр, Карлссон), 25:57 — 3:1. Марнер — 2 (Райлли, Керфут), 39:37 — 3:2. Мэттьюс — 2 (бол., Райлли, Таварес), 45:38 — 3:3. Карлссон — 4 (Майер), 60:57 — 4:3.
Вратари: Кяхкенен — Челльгрен.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (5+14+10+2) — 25 (9+6+10+0).
Наши: Барабанов (16.09/1/0), Свечников (13.09/1/0) — -.
28 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12 507 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|14
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|7
|Ванкувер
|8
|1
|7
|4
|8
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|28.10
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3
|28.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|5 : 1
|28.10
|02:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 4
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|4 : 3
|28.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 2
|28.10
|03:30
|
Даллас – Вашингтон
|2 : 0
|28.10
|03:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|5 : 6
|28.10
|05:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|4 : 5
|28.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|4 : 6
|28.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Торонто
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43