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Сегодня, 08:06

Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
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28 октября. «Сан-Хосе» — «Торонто» (4:3 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 4:3.

В составе «Шаркс» дубль оформил Логан Кутюр, еще по голу забили Тимо Майер и Эрик Карлссон, у Александра Барабанова две результативные передачи. У «Мэйпл Ливз» отличились Давид Кампф, Митч Марнер и Остон Мэттьюс.

После этого матча «Сан-Хосе» с 6 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Торонто» с 9 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кутюр — 3 (Нието, Барабанов), 0:26 — 1:0. Кампф — 3 (Керфут, Марнер), 5:14 — 1:1. Кутюр — 4 (бол., Барабанов, Карлссон), 25:15 — 2:1. Майер — 1 (бол., Кутюр, Карлссон), 25:57 — 3:1. Марнер — 2 (Райлли, Керфут), 39:37 — 3:2. Мэттьюс — 2 (бол., Райлли, Таварес), 45:38 — 3:3. Карлссон — 4 (Майер), 60:57 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Челльгрен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (5+14+10+2) — 25 (9+6+10+0).

Наши: Барабанов (16.09/1/0), Свечников (13.09/1/0) — -.

28 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12 507 зрителей.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
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Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 5 : 6
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 4 : 5
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 4 : 6
28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 4 : 3 ОТ
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И Г
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Коннор Макдэвид

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Стивен Стэмкос

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Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

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И КН
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