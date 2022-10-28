Две передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 4:3.

В составе «Шаркс» дубль оформил Логан Кутюр, еще по голу забили Тимо Майер и Эрик Карлссон, у Александра Барабанова две результативные передачи. У «Мэйпл Ливз» отличились Давид Кампф, Митч Марнер и Остон Мэттьюс.

После этого матча «Сан-Хосе» с 6 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Торонто» с 9 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Кутюр — 3 (Нието, Барабанов), 0:26 — 1:0. Кампф — 3 (Керфут, Марнер), 5:14 — 1:1. Кутюр — 4 (бол., Барабанов, Карлссон), 25:15 — 2:1. Майер — 1 (бол., Кутюр, Карлссон), 25:57 — 3:1. Марнер — 2 (Райлли, Керфут), 39:37 — 3:2. Мэттьюс — 2 (бол., Райлли, Таварес), 45:38 — 3:3. Карлссон — 4 (Майер), 60:57 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Челльгрен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (5+14+10+2) — 25 (9+6+10+0).

Наши: Барабанов (16.09/1/0), Свечников (13.09/1/0) — -.

28 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12 507 зрителей.