«Сан-Хосе» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

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«Сан-Хосе» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на «САП Центре» в Сан-Хосе.

Голы «Шаркс» на счету Тайлера Тоффоли и Марио Ферраро. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Энтони Чирелли.

