«Тампа» на выезде проиграла «Сан-Хосе»

«Тампа» уступила «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У хозяев площадки голами отличились Тайлер Тоффоли и Марио Ферраро, единственную шайбу у «Лайтнинг» забросил Энтони Чирелли.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 24 броска, у вратаря «Тампы» Андрея Василевского 23 сэйва.

«Сан-Хосе» набрал 30 очков и занимает 14-е место в Западной конференции, «Тампа» с 42 очками идет на 7-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Тоффоли — 15 (Власик, Рутта), 13:52 — 1:0. Ферраро — 3 (Гранлунд), 32:55 — 2:0. Чирелли — 15 (Чернак, Хагель), 37:44 — 2:1.

Вратари: Аскаров — Василевский.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 25 (9+12+4) — 25 (8+6+11).

Наши: Коваленко (11.46/2/0), Костин (12.56/1/+1) — Кучеров (23.01/3/0).

3 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11103 зрителя.