«Сан-Хосе» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Сан-Хосе» на домашнем льду обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

«Сан-Хосе» набрал 21 очко в 26 матчах и занимает 14-е место в Западной коференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 23 очка в 24 играх.