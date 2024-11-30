Костин поучаствовал в победе «Сан-Хосе» над «Сиэтлом»
«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 8:5 (2:3, 4:2, 2:0)
Голы: Лильегрен — 3 (Тоффоли, Веннберг), 2:07 — 1:0. Бьоркстранд — 6 (Толванен), 3:03 — 1:1. Костин — 1 (Зеттерлунд, Эклунд), 16:25 — 2:1. Стивенсон — 2 (Шварц), 16:58 — 2:2. Райт — 3 (бол., Бьоркстранд, Стивенсон), 19:16 — 2:3. У. Смит — 4 (Гранлунд), 22:45 — 3:3. Райт — 4 (бол., Стивенсон, Эванс), 27:20 — 3:4. Уолман — 3 (Эклунд, Селебрини), 28:24 — 4:4. Гранлунд — 10 (Костин, У. Смит), 33:10 — 5:4. Селебрини — 8 (Зеттерлунд), 34:03 — 6:4. Гурд — 3 (Эванс, Танев), 39:43 — 6:5. Кардуэлл — 1 (Штурм, Тран), 47:37 — 7:5. Уолман — 4 (п.в.), 55:13 — 8:5.
Вратари: Ванечек — Грубауэр (54:42 — 55:13).
Штраф: 17 — 7.
Броски: 27 (10+10+7) — 31 (15+11+5).
Наши: Костин (9.21/2/+2) — -.
29 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
|Столичный дивизион
|И
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|Нью-Джерси
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|34
|2
|Каролина
|23
|16
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|3
|Вашингтон
|23
|16
|7
|33
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|Рейнджерс
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|10
|25
|5
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|11
|13
|25
|6
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|7
|Айлендерс
|24
|8
|16
|22
|8
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|24
|8
|16
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|Флорида
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|14
|10
|29
|2
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|22
|13
|9
|28
|3
|Тампа-Бэй
|22
|12
|10
|26
|4
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|5
|Баффало
|23
|11
|12
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|23
|18
|5
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|31
|2
|Лос-Анджелес
|24
|13
|11
|29
|3
|Калгари
|24
|12
|12
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|30.11
|02:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|30.11
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|30.11
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|30.11
|05:00
|
Юта – Эдмонтон
|- : -
|30.11
|21:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|- : -