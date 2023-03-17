Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:14

«Сиэтл» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

На гол Уилльяма Эклунда, реализовавшего буллит, гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда и Винса Данна.

После этого матча «Сиэтл» с 83 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 52 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Эклунд — 2 (буллит), 41:18 — 1:0. Бьоркстранд — 15 (Гурд, Ларссон), 47:03 — 1:1. Данн — 13 (Бьоркстранд, Маккэн), 61:58 — 1:2.

Вратари: Раймер — Грубауэр.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (10+8+14+0) — 32 (8+15+8+1).

Наши: Барабанов (22.15/3/-2), Кныжов (15.28/0/-1), Свечников (1.34/0/0) — -.

17 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 11 720 зрителей.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
1
1
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Нью-Джерси» проиграл «Тампе», «Рейнджерс» победили «Питтсбург» и другие матчи

Марченко в матче с «Лос-Анджелесом» забросил 17-ю шайбу в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 68 44 24 95
3 Рейнджерс 68 39 29 88
4 Питтсбург 68 34 34 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 69 33 36 73
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 67 21 46 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 67 51 16 107
2 Торонто 67 40 27 89
3 Тампа-Бэй 69 41 28 88
4 Флорида 68 34 34 75
5 Баффало 67 33 34 72
6 Оттава 68 33 35 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 69 27 42 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 69 37 32 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 67 39 28 84
4 Виннипег 69 38 31 79
5 Нэшвилл 66 34 32 75
6 Сент-Луис 67 29 38 63
7 Аризона 69 26 43 63
8 Чикаго 68 24 44 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 69 42 27 90
2 Лос-Анджелес 69 40 29 89
3 Эдмонтон 69 38 31 84
4 Сиэтл 68 38 30 83
5 Калгари 69 31 38 76
6 Ванкувер 67 29 38 63
7 Анахайм 68 22 46 54
8 Сан-Хосе 69 19 50 52
Результаты / календарь
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
17.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
17.03 02:00
Флорида – Монреаль
 9 : 5
17.03 02:00
Оттава – Колорадо
 4 : 5
17.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
17.03 03:00
Нэшвилл – Чикаго
 1 : 2
17.03 03:00
Виннипег – Бостон
 0 : 3
17.03 04:00
Эдмонтон – Даллас
 4 : 1
17.03 05:00
Аризона – Ванкувер
 3 : 2
17.03 05:00
Вегас – Калгари
 2 : 7
17.03 05:30
Сан-Хосе – Сиэтл
 1 : 2 ОТ
17.03 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 131
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 101
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 69 97
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 57
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 67 46
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 67 45
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 41 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 31 1.97
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 21 2.25
Новости
RSS RSS
Все новости