«Сиэтл» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

На гол Уилльяма Эклунда, реализовавшего буллит, гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда и Винса Данна.

После этого матча «Сиэтл» с 83 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 52 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Эклунд — 2 (буллит), 41:18 — 1:0. Бьоркстранд — 15 (Гурд, Ларссон), 47:03 — 1:1. Данн — 13 (Бьоркстранд, Маккэн), 61:58 — 1:2.

Вратари: Раймер — Грубауэр.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (10+8+14+0) — 32 (8+15+8+1).

Наши: Барабанов (22.15/3/-2), Кныжов (15.28/0/-1), Свечников (1.34/0/0) — -.

17 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 11 720 зрителей.