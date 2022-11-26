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«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», Барабанов забил

Руслан Минаев
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«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кингс» забивали Джарет Андерсон-Долан, Филлип Дано, Виктор Арвидссон, Расмус Купари и Анже Копитар.

У «Шаркс» шайбы на счету Кевина Лабанка и Александра Барабанова.

«Кингз» поднялись на 4-е место Запада с 26 очками. У «Сан-Хосе» 17 очков и 14-я строчка Запада.

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«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Андерсон-Долан — 1 (Лизотт, Даути), 8:55 — 0:1. Лабанк — 4 (Майер, Гертл), 13:02 — 1:1. Дано — 7 (бол., Арвидссон, Дурзи), 17:54 — 1:2. Арвидссон — 4 (Фиала, Дурзи), 24:39 — 1:3. Барабанов — 3, 39:23 — 2:3. Купари — 2 (Андерсон-Долан, Калиев), 42:51 — 2:4. Копитар — 4 (п.в., Кемпе), 57:32 — 2:5.

Вратари: Раймер (55:56 — 57:32) — Куик.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (10+9+13) — 29 (10+10+9).

Наши: Барабанов (17.11/4/0), Свечников (9.25/1/-1) — -.

26 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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