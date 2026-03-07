«Сан-Хосе» в овертайме уступил «Сент-Луису», Орлов отметился голевой передачей
«Сан-Хосе» проиграл «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.
У «Блюз» 2 (1+1) очка набрал Джимми Снаггерад, также отличился Роберт Томас, который забил в основное время и в овертайме. На счету Дилана Холлоуэя три результативные передачи.
За «Шаркс» по шайбе забросили Маклин Селебрини и Кифер Шервуд. У россиянина Дмитрия Орлова голевая передача. 34-летний защитник набрал 25 (1+24) очков в 60 матчах сезона-2025/26.
«Сан-Хосе» с 65 очками после 60 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» набрал 57 очков в 62 матчах и поднялся на 13-ю строчку.
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|Тампа-Бэй
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|8
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|0
|0
|0
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
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30.09
1.10
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4.10
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