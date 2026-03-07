«Сан-Хосе» в овертайме уступил «Сент-Луису», Орлов отметился голевой передачей

«Сан-Хосе» проиграл «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У «Блюз» 2 (1+1) очка набрал Джимми Снаггерад, также отличился Роберт Томас, который забил в основное время и в овертайме. На счету Дилана Холлоуэя три результативные передачи.

За «Шаркс» по шайбе забросили Маклин Селебрини и Кифер Шервуд. У россиянина Дмитрия Орлова голевая передача. 34-летний защитник набрал 25 (1+24) очков в 60 матчах сезона-2025/26.

«Сан-Хосе» с 65 очками после 60 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» набрал 57 очков в 62 матчах и поднялся на 13-ю строчку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 марта, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Сент-Луис

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