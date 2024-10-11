«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Сан-Хосе», Бучневич отметился голом

«Сент-Луис» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У гостей голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Еще по разу отличились Радек Факса, Райан Сутер и Джастин Фолк. На счету Алексея Торопченко голевая передача. Победный гол в овертайме забил Брэйден Шенн.

Победу хозяевам принесли шайбы Маклина Селебрини, Тайлера Тоффоли, Фабиана Зеттерлунда и Барклая Гудроу.

«Сент-Луис» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона. Для «Сан-Хосе» эта игра стала первой в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент Луис» — 4:5 ОТ (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Селебрини — 1 (Эклунд, Уолман), 7:01 — 1:0. Бучневич — 1 (Кайру, Броберг), 8:51 — 1:1. Тоффоли — 1 (Селебрини, Рутта), 17:14 — 2:1. Зеттерлунд — 1 (бол., Гранлунд, Тоффоли), 28:26 — 3:1. Гудроу — 1 (мен.), 37:37 — 4:1. Факса — 1 (Уокер), 42:54 — 4:2. Сутер — 1 (Торопченко), 46:11 — 4:3. Фолк — 1 (Томас, Кайру), 59:13 — 4:4. Шенн — 1 (Парэйко, Томас), 60:43 — 4:5.

Вратари: Блэквуд — Хофер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (9+17+3+0) — 40 (22+7+10+1).

Наши: Гущин (10.20/3/-2) — Бучневич (18.22/2/+2), Торопченко (13.43/1/+2).

11 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.