«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Сан-Хосе», Бучневич отметился голом
«Сент-Луис» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
У гостей голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Еще по разу отличились Радек Факса, Райан Сутер и Джастин Фолк. На счету Алексея Торопченко голевая передача. Победный гол в овертайме забил Брэйден Шенн.
Победу хозяевам принесли шайбы Маклина Селебрини, Тайлера Тоффоли, Фабиана Зеттерлунда и Барклая Гудроу.
«Сент-Луис» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона. Для «Сан-Хосе» эта игра стала первой в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Сент Луис» — 4:5 ОТ (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)
Голы: Селебрини — 1 (Эклунд, Уолман), 7:01 — 1:0. Бучневич — 1 (Кайру, Броберг), 8:51 — 1:1. Тоффоли — 1 (Селебрини, Рутта), 17:14 — 2:1. Зеттерлунд — 1 (бол., Гранлунд, Тоффоли), 28:26 — 3:1. Гудроу — 1 (мен.), 37:37 — 4:1. Факса — 1 (Уокер), 42:54 — 4:2. Сутер — 1 (Торопченко), 46:11 — 4:3. Фолк — 1 (Томас, Кайру), 59:13 — 4:4. Шенн — 1 (Парэйко, Томас), 60:43 — 4:5.
Вратари: Блэквуд — Хофер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (9+17+3+0) — 40 (22+7+10+1).
Наши: Гущин (10.20/3/-2) — Бучневич (18.22/2/+2), Торопченко (13.43/1/+2).
11 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.
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|1
|0
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|2
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|1
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|1
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|1
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|0
|0
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|Сиэтл
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|0
|1
|0
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|Эдмонтон
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|0
|1
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Нью-Джерси – Торонто
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Оттава – Флорида
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|02:00
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Баффало – Лос-Анджелес
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Бостон – Монреаль
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|
Айлендерс – Юта
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|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|3 : 4
|11.10
|03:00
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Детройт – Питтсбург
|3 : 6
|11.10
|03:00
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Миннесота – Коламбус
|3 : 2
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ