Два очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1.

На шайбу Ноа Грегора гости ответили точными бросками Дакоты Джошуа и Роберта Томаса, которому ассистировали Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Также Бучневич забросил шайбу в пустые ворота.

Ранее стало известно, что «Сент-Луис» в первом раунде плей-офф встретится с «Миннесотой».

После этого матча «Сент-Луис» со 105 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 72 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Грегор — 6 (Балцерс, Бернс), 3:05 — 1:0. Джошуа — 3 (Браун, Уокер), 5:18 — 1:1. Томас — 20 (бол., Тарасенко, Бучневич), 20:31 — 1:2. Бучневич — 29 (п.в., Шенн), 59:48 — 1:3.

Вратари: Раймер (58:14 — 59:48) — Биннингтон.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 21 (9+5+7) — 28 (11+9+8).

Наши: — - Барбашев (14.56/0/0), Бучневич (18.14/2/0), Тарасенко (15.50/2/-1).

22 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 12136 зрителей.