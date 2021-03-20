Буллит Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Сан-Хосе»
06:53
«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б). Автором победного буллита стал российский нападающий Владимир Тарасенко. «Блюз» удалось прервать неудачную серию из пяти поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Донато — 4 (Серенсен, Хертл), 35:08 — 1:0. Бозак — 1 (мен., Клиффорд), 46:22 — 1:1.
Победный буллит: Тарасенко.
Вратари: Джонс — Биннингтон.
Штраф: 14 — 4.
Броски: 31 (9+7+11+4) — 34 (12+12+10+0).
Наши: Кныжов (18.47/0/+1) — Тарасенко (20.31/4/0).
20 марта. Сан-Хосе. SAP Center.
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