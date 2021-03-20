Буллит Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Сан-Хосе»

«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б). Автором победного буллита стал российский нападающий Владимир Тарасенко. «Блюз» удалось прервать неудачную серию из пяти поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Донато — 4 (Серенсен, Хертл), 35:08 — 1:0. Бозак — 1 (мен., Клиффорд), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Тарасенко.

Вратари: Джонс — Биннингтон.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 31 (9+7+11+4) — 34 (12+12+10+0).

Наши: Кныжов (18.47/0/+1) — Тарасенко (20.31/4/0).

20 марта. Сан-Хосе. SAP Center.