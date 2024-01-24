«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» дома в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Шаркс» забили Нико Штурм, Райан Карпентер и Томаш Гертл. У «Рейнджерс» голы на счету Адама Фокса и Артемия Панарина.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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