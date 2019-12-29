«Сан-Хосе» разгромил «Филадельфию», Майер сделал хет-трик, у Проворова один гол

«Сан-Хосе» выиграл у «Филадельфии» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Тимо Майер. У «Филадельфии» голом отметился Иван Проворов.

«Сан-Хосе» набрал 37 очков и занимает 13-е место на Западе. У «Филадельфии» 47 очков и шестая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Ферраро — 1 (Гудроу), 9:15 — 1:0. Келльман — 1 (Шимек, Ферраро), 22:39 — 2:0. Майер — 12 (Бернс, Диллон), 29:21 — 3:0. Проворов — 9 (бол., Жиру, Конекны), 40:51 — 3:1. Майер — 13 (Кейн, Гудроу), 41:36 — 4:1. Майер — 14 (Кейн, Гудроу), 52:52 — 5:1. Марло — 7 (Серенсен, Торнтон), 57:20 — 6:1.

Вратари: Джонс — Харт.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (7+11+11) — 27 (5+8+14).

Наши: — - Воробьев (14.05/2/-1), Проворов (22.40/3/-2).

29 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.