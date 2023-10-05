«Сан-Хосе»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Сан-Хосе Шаркс»
Город: Сан-Хосе, штат Калифорния (США)
Год основания: 1991
Главный тренер: Дэвид Куинн
Капитан: Логан Кутюр
Домашняя арена (вместимость): SAP-центр в Сан-Хосе (17 496)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский
«Сан-Хосе»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Сан-Хосе» выступает в НХЛ с сезона 1991 / 1992. За это время «Шаркс» шесть раз выигрывали дивизион, в сезоне 2008 / 2009 получили Президентский кубок (лучшей команды регулярного чемпионата). Лучше достижение «Акул» в плей-офф — финал Кубка Стэнли в 2016 году.
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Шаркс» с 60 очками заняли 7-е место в Тихоокеанском дивизионе и стали 14-ми в Западной конференции.
«Сан-Хосе»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Сан-Хосе» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене игрой против «Вегаса». Начало — в 5.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Шаркс» встретятся с «Калгари» в пятницу, 19 апреля (начало — 4.00 мск).
«Сан-Хосе»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 5.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»
15 октября. 5.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»
18 октября. 5.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»
20 октября. 5.30. «Сан-Хосе» — «Бостон»
22 октября. 3.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
25 октября. 2.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»
27 октября. 2.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»
28 октября. 2.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»
30 октября. 0.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»
Календарь матчей «Сан-Хосе» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Сан-Хосе»
Дэвид Куинн (57 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Много лет был тренером по развитию хоккея США, в НХЛ работал в «Рейнджерс» и «Колорадо». В 2022 году занял пост главного тренера «Сан-Хосе».
Российские хоккеисты «Сан-Хосе»
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Георгий Романов (вратарь)
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Артем Гуреев (защитник)
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Николай Кныжов (защитник)
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Шакир Мухамадуллин (защитник)
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Никита Охотюк (защитник)
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Александр Барабанов (нападающий)
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Даниил Гущин (нападающий)
«Сан-Хосе»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -