"Сан-Хосе" прервал серию из семи поражений, обыграв "Вегас"

"Сан-Хосе" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету Брета Бернса.

"Шаркс" прервали серию из семи поражений подряд. Команда идет второй в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Карлссон - 24 (Маршессо, Смит), 3:54 - 0:1. Хертл - 35 (Донской, Майер), 20:58 - 1:1. Икин - 21 (Энгелланд, Карпентер), 25:30 - 1:2. Кейн - 29, 47:22 - 2:2. Власик - 3 (Кутюр), 51:26 - 3:2. Теодор - 12 (Карлссон), 52:04 - 3:3. Бернс - 14 (бол., Кутюр, Лабанк), 60:22 - 4:3.

Вратари: Джонс - Суббан.

Штраф: 15 - 27.

Броски: 34 (12+13+8+1) - 26 (10+8+8+0).

Наши: - - Зыков (10.21/1/-1).

31 марта. Сан-Хосе. SAP Center.