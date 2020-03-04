«Сан-Хосе» прервал победную серию «Торонто» из трех матчей

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Торонто» — 5:2. Дубль в составе хозяев оформил Эвандер Кейн.

«Акулы» с 62 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (78) — седьмой на «Востоке». Канадцы проиграли впервые за четыре матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Кейн — 23 (бол., Бернс, Кутюр), 6:38 — 1:0. Мэттьюс — 46 (Маринчин), 22:48 — 1:1. Суомела — 1 (Ноесен, М. Карлссон), 23:54 — 2:1. Марнер — 16 (Мэттьюс, Росен), 37:27 — 2:2. Ноесен — 6 (Суомела), 45:48 — 3:2. Кейн — 24 (Власик), 46:38 — 4:2. Шимек — 2 (п.в.), 59:03 — 5:2.

Вратари: Джонс — Кэмпбелл (56:47 — 59:03).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (11+18+9) — 27 (14+6+7).

Наши: — - -.

4 марта. Сан-Хосе. SAP Center.