«Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение кряду

«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для «Шаркс» это четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Йоси — 1 (Сиссонс, Эллис), 6:16 — 1:0. Йоси — 2 (бол.), 30:25 — 2:0. Кейн — 1 (бол., Кутюр, Бернс), 35:12 — 2:1. Террис — 1 (Гримальди), 42:51 — 3:1. Форсберг — 3 (Дюшен, Гранлунд), 47:24 — 4:1. Бернс — 1 (Бергманн, Гэмбрелл), 55:37 — 4:2. Фаббро — 1 (п.в., Джохансен), 58:19 — 5:2.

Вратари: Ринне — Джонс (56:55 — 58:19).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 25 (9+7+9) — 35 (7+18+10).

9 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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