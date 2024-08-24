«Сан-Хосе» подписал с Аскаровым двухлетний контракт
«Сан-Хосе» после обмена российского голкипера Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение рассчитано на 2 года и начнет действовать с сезона-2025/26. Зарплата игрока — 2 миллиона долларов.
Аскаров был выбран «Предаторз» под общим 11-м номером на драфте 2020 года.
В прошедшем сезоне 22-летний россиянин сыграл всего 2 матча в НХЛ, отразив 94,29 процента бросков по своим воротам. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.
В «Шаркс» работает бывший вратарь сборной России Евгений Набоков, где отвечает за развитие вратарей.
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|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.10
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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