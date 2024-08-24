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Сегодня, 01:19

«Сан-Хосе» подписал с Аскаровым двухлетний контракт

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Хосе» после обмена российского голкипера Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение рассчитано на 2 года и начнет действовать с сезона-2025/26. Зарплата игрока — 2 миллиона долларов.

Аскаров был выбран «Предаторз» под общим 11-м номером на драфте 2020 года.

В прошедшем сезоне 22-летний россиянин сыграл всего 2 матча в НХЛ, отразив 94,29 процента бросков по своим воротам. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

В «Шаркс» работает бывший вратарь сборной России Евгений Набоков, где отвечает за развитие вратарей.

Ярослав Аскаров. Российский вратарь Аскаров обменян в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»
Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Российский вратарь Аскаров обменян в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»
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