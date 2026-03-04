«Сан-Хосе» подписал пятилетний контракт с форвардом Шервудом на 5,75 миллиона долларов в год

«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта с нападающим Кифером Шервудом.

Новое соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на пять лет, среднегодовая зарплата составит 5,75 миллиона долларов.

Шервуд перешел в «Сан-Хосе» 19 января в результате обмена из «Ванкувера». За новый клуб он провел пять матчей и набрал 2 (1+1) очка.

До перехода в «Шаркс» форвард принял участие в 44 играх в сезоне-2025/26, набрав 23 (17+6) очка. Всего в НХЛ он сыграл 314 матчей и отметился 123 (61+62) очками. Ранее Шервуд выступал за «Анахайм», «Колорадо», «Нэшвилл» и «Ванкувер».

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