«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Нэшвилл»

«Сан-Хосе» выиграл у «Нэшвилла» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев голом отметился Томаш Хертл, у гостей — Филип Форсберг. Решающий буллит в активе Тимо Майера.

«Сан-Хосе» набрал 15 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Нэшвилла» 21 очко и пятая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Форсберг — 8 (Фаббро), 34:44 — 0:1. Хертл — 7 (Майер, Власик), 45:22 — 1:1.

Победный буллит: Майер.

Вратари: Джонс — Сарос.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (11+8+11+2) — 25 (7+6+6+6).

10 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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