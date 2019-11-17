«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Детройт»

«Сан-Хосе» выиграл у «Детройта» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кевин Лабанк, Марк-Эдуар Власик и Эрик Карлссон. Решающий буллит в активе Лабанка. У гостей забивали Андреас Атанасиу (дважды) и Таро Хирозе.

«Сан-Хосе» набрал 21 очко и занимает 11-е место на Западе. У «Детройта» 17 очков и последнее место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Детройт» — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лабанк — 6 (Кутюр, Шимек), 18:59 — 1:0. Власик — 3 (Кутюр, Лабанк), 21:11 — 2:0. Атанасиу — 4 (Фаббри, Хиккеттс), 21:24 — 2:1. Хирозе — 1 (Перлини, Боуи), 31:34 — 2:2. Э. Карлссон — 2 (бол., Лабанк, Кутюр), 32:32 — 3:2. Атанасиу — 5 (Филппула, Фаббри), 55:46 — 3:3.

Победный буллит: Лабанк.

Вратари: Джонс — Ховард.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (9+5+5+0) — 28 (8+11+4+5).

17 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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