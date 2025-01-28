«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» на своем льду переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «Шаркс» шайбы забросили Микаэль Гранлунд и Маклин Селебрини.

Автором единственного гола гостей стал Сидни Кросби.

«Сан-Хосе» набрал 36 очков и занимает 15-е место в Западной конференции, «Питтсбург» идет 15-м на «Востоке» с 48 баллами.