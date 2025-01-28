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Сегодня, 09:16

«Сан-Хосе» переиграл «Питтсбург», Аскаров сделал 32 сэйва

Даниил Аршавский
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«Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Шаркс» отличились Микаэль Гранлунд и Маклин Селебрини. Российский голкипер команды Ярослав Аскаров отразил 32 из 33 бросков соперников.

Единственную шайбу «Пингвинз» забросил Сидни Кросби.

«Сан-Хосе» набрал 36 очков в 53 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции, «Питтсбург» идет на 15-й строчке «Востока» с 48 баллами в 52 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гранлунд — 15 (Смит), 27:41 — 1:0. Кросби — 15 (Раст, Грызлик), 40:24 — 1:1. Селебрини — 16 (Тоффоли), 43:41 — 2:1.

Нереализованный буллит: О`Коннор (Питтсбург), 50:19.

Вратари: Аскаров — Неделькович (57:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (9+13+6) — 32 (10+6+16).

Наши: Коваленко (11.03/1/0) — -.

28 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11625 зрителей.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 50 24 26 53
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 50 31 19 66
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Сиэтл 51 22 29 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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Филадельфия – Нью-Джерси
 4 : 2
28.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 2
28.01 03:30
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 5
28.01 05:30
Эдмонтон – Сиэтл
 4 : 2
28.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 2 : 1
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