«Сан-Хосе» переиграл «Питтсбург», Аскаров сделал 32 сэйва

«Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Шаркс» отличились Микаэль Гранлунд и Маклин Селебрини. Российский голкипер команды Ярослав Аскаров отразил 32 из 33 бросков соперников.

Единственную шайбу «Пингвинз» забросил Сидни Кросби.

«Сан-Хосе» набрал 36 очков в 53 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции, «Питтсбург» идет на 15-й строчке «Востока» с 48 баллами в 52 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гранлунд — 15 (Смит), 27:41 — 1:0. Кросби — 15 (Раст, Грызлик), 40:24 — 1:1. Селебрини — 16 (Тоффоли), 43:41 — 2:1.

Нереализованный буллит: О`Коннор (Питтсбург), 50:19.

Вратари: Аскаров — Неделькович (57:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (9+13+6) — 32 (10+6+16).

Наши: Коваленко (11.03/1/0) — -.

28 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11625 зрителей.